Здравствуйте! Есть карта города со справочником фирм города создана для систем семейства windows, необходимо её переделать для сотовых телефонов. Насколько это возможно? желательно оставить возможность поиска по адресу либо по названию объекта. Пишите ...
Приложение для телефона и Windows CE
Задача:
разработка приложение + дальнейшее сотрудничество в плане улучшения продукта.
требования к исполнителю, опыт разработки, наличие подобных проектов, особенно долгосрочных(несколько версий одного ПО )
Разработка клиентсерверного приложения
Серверная часть + клиентские для Cотового и Win CE
Исходные данные:
Фирма Такси:
сервер 1с, конфигурация полностью самописанная.
необходимо:
приложение для телефона для работы с заявками.
оператор в 1с ставит заявку в "эфир", водитель на телефоне или КПК,
видит список выставленных в
эфир заявок с указанием места и время подачи(список реквизитов заявки отображаемый у водителя должен быть опционально.),
выбирает ближайшую, оператор видит что заявка распределена.
оператор может назначать водителя на заявку самостоятельно, снимать водителя с заявки .
водитель должен быть проинформирован
по прибытии к адресу подачи,надо уведомить 1ску что машина подъехал, и т.д. все этапы работы водителей.
свободен, заявку принял,подъехал, клиента забрал.
короче нужна настраиваемая система обмена информацией между водителем и оператором в онлайне.
пример функционала тут, что то подобное :http://www.taxi-infinity.ru/product/description/screenshorts/java/
только нужен для собственной программы, программирование на 1с наше
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от вас, предложение, максимальная стоимость проекта, сроки реализации
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