Приложение для телефона и Windows CE

Задача:

разработка приложение + дальнейшее сотрудничество в плане улучшения продукта.

требования к исполнителю, опыт разработки, наличие подобных проектов, особенно долгосрочных(несколько версий одного ПО )

Разработка клиентсерверного приложения

Серверная часть + клиентские для Cотового и Win CE

Исходные данные:

Фирма Такси:

сервер 1с, конфигурация полностью самописанная.

необходимо:

приложение для телефона для работы с заявками.

оператор в 1с ставит заявку в "эфир", водитель на телефоне или КПК,

видит список выставленных в

эфир заявок с указанием места и время подачи(список реквизитов заявки отображаемый у водителя должен быть опционально.),

выбирает ближайшую, оператор видит что заявка распределена.

оператор может назначать водителя на заявку самостоятельно, снимать водителя с заявки .

водитель должен быть проинформирован

по прибытии к адресу подачи,надо уведомить 1ску что машина подъехал, и т.д. все этапы работы водителей.

свободен, заявку принял,подъехал, клиента забрал.

короче нужна настраиваемая система обмена информацией между водителем и оператором в онлайне.

пример функционала тут, что то подобное :http://www.taxi-infinity.ru/product/description/screenshorts/java/

только нужен для собственной программы, программирование на 1с наше

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от вас, предложение, максимальная стоимость проекта, сроки реализации