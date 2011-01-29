Мобильное приложение povaru.com (есть прототип)

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Закрыт2 заявки167 просмотров

Переписать с нуля мобильное приложение поисковой системы povaru.com

Наличие опыта работы, портфолио и отзывов обязательно.

Прототип - http://povaru.com/povaru.jar

Исходников нет.

Улучшения приветствуются. В ставке укажите срок и условия оплаты.

14 лет назад
slawa
51 год
20 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

patcherpsix
Игорь 
32 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$80
5 дней

Заявки фрилансеров

patcherpsix
Игорь 
32 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад

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