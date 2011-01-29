Здравствуйте! Есть карта города со справочником фирм города создана для систем семейства windows, необходимо её переделать для сотовых телефонов. Насколько это возможно? желательно оставить возможность поиска по адресу либо по названию объекта. Пишите ...
Мобильное приложение povaru.com (есть прототип)
Переписать с нуля мобильное приложение поисковой системы povaru.com
Наличие опыта работы, портфолио и отзывов обязательно.
Прототип - http://povaru.com/povaru.jar
Исходников нет.
Улучшения приветствуются. В ставке укажите срок и условия оплаты.
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