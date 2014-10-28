Есть приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MoNTE48.SuperNova оно подгружает УРЛы браузерной игры. После авторизации в игре (можете использовать логин и пароль testapp) вы увидите портянку левого игрового меню. Надо сделать такую же портянку, но в самом ...
Разработать IOS приложение
Необходимо разработать IOS версию уже существующего Android приложение.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alterna.goodscustcalc
Приложение разработано сотрудниками нашей компании, соответственно все исходные коды есть. Приложение никаких расчетов не делает - является оболочкой для веб сервиса.
Разработанное приложение IOS должно работать и под iPhone и iPad.
Указывайте бюджет.
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