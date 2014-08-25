Есть приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MoNTE48.SuperNova оно подгружает УРЛы браузерной игры. После авторизации в игре (можете использовать логин и пароль testapp) вы увидите портянку левого игрового меню. Надо сделать такую же портянку, но в самом ...
Разработка программы для Android и iOS
На постоянную работу требуется программист с опытом работы в области мобильных приложений. Хорошие условия для подходящих. Подробности в личной переписке.
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