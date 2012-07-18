Разработка и поддержка security-проекта под iPhone

Проект уже готов, необходимо дописывать новые фичи и фиксить баги. Проект представляет собой приложение-сервис для jailbroken айфонов, который через xml-api взаимодействует с сервером.

От кандидата требуются глубокие знания ios платформы, а также возможность начать работу в короткий срок.

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