Всем привет Интересует написание приложения под андроид и ios мониторинг цен Сколько стоит нынче такое удовольствие?
Разработка и поддержка security-проекта под iPhone
Проект уже готов, необходимо дописывать новые фичи и фиксить баги. Проект представляет собой приложение-сервис для jailbroken айфонов, который через xml-api взаимодействует с сервером.
От кандидата требуются глубокие знания ios платформы, а также возможность начать работу в короткий срок.
Нас интересует оплата по оценке - мы даём задание, вы оцениваете стоимость работы.
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