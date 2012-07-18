Написать приложение для Андроид, IOS

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки110 просмотров

Всем привет

Интересует написание приложения под андроид и ios мониторинг цен

Сколько стоит нынче такое удовольствие?

AndroidiOS
13 лет назад
pa_apelsin
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров