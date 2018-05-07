Смена хардварных параметров nox

$1000
Мобильные приложенияЗакрытнет заявок117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую, имеется 39 хардварных параметров, которые необходимо менять в эмуляторе андроида nox(http://bignox.com/​).

Ранее для этого использовал фреймворк xposed, но у нокса есть встроенная

возможность для смены данных. Собственно, это и нужно реализовать.

6 лет назад
kartos23
Кратаев 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад