Создание мобильного приложения для ТСЖ

Здравствуйте.

Есть необходимость разработать приложение для мобильного телефона на Андроид для ТСЖ.

Общая цель приложения: отправка показаний счетчиков ХВС, ГВС и электричества.

1. Существует рабочий сайт на CMS Битриксе, где пользователи могут авторизоваться и оставить свои показания счетчиков.

2. Задача для мобильного приложения: подключение к сведениям сайта и отправка показаний на сайт для данного авторизованного пользователя.

3. Возможность напоминания о необходимости ввести показания счетчиков.

4. На сайте находятся сведения о начисленных квитанциях, также о балансе лицевого счета. В мобильном приложении необходимо также отображать сведения о балансе счета.