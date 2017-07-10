Создание приложения для IOS

Функционал: - лента путешествий с подробными свойствами путешествия - добавление/редактирование записи в ленте - авторизация - профиль участника с возможностью редактирования - обмен сообщениями в чате Только фронт+сервер, без административной части. Предпочтительно Firebase или PHP. Прототип по запросу. Присылайте, пожалуйста, в заявке ...
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Доброго дня нужно приложение для IOS, простое приложение, с оффлайн работой, закрытым доступом, дизайном и выкупом необходимых фото и т.п. - в общем под ключ. По сути есть сайт адаптирован под мобильные устройства и нужно что бы он работал офлайн на айпаде, а когда появляется доступ в интернет базы данных приложения обновлялись бы. Сайт сделан на Joomle. Дизайн приложения похож на терминал оплаты мобильных телефонов.
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