Создание приложения для IOS

Доброго дня нужно приложение для IOS, простое приложение, с оффлайн работой, закрытым доступом, дизайном и выкупом необходимых фото и т.п. - в общем под ключ. По сути есть сайт адаптирован под мобильные устройства и нужно что бы он работал офлайн на айпаде, а когда появляется доступ в интернет базы данных приложения обновлялись бы. Сайт сделан на Joomle. Дизайн приложения похож на терминал оплаты мобильных телефонов.