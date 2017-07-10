Мобильное приложение на Андроид

$250
Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок249 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Функционал:

- лента путешествий с подробными свойствами путешествия

- добавление/редактирование записи в ленте

- авторизация

- профиль участника с возможностью редактирования

- обмен сообщениями в чате

Только фронт+сервер, без административной части. Предпочтительно Firebase или PHP.

Прототип по запросу. Присылайте, пожалуйста, в заявке примеры своих нативных работ на Андроид.

6 лет назад
manthing
Антон 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад