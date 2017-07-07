Разработка мобильного приложения

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок111 просмотров
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Интересует приложение под Android и Ios формата интернет-магазин на тему материалов и инструментов для автопокраски. 

Без функции оплаты онлайн, просто каталог товаров, фото, цена, корзина.

Минимум цветов, на странице товара должны быть следующий возможности:

 - вставка видеоролика с ютуба

 - вставка пдф файла с описанием товара 

Все остальное как у стандартных приложений данного формата

Также рассматриваем готовые решения - предлагайте.

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Интерсует цена и сроки?

Условия: постоплата или СБР

6 лет назад
alexweblancer
Александр 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад