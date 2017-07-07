Мессенджер

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок74 просмотра
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Мессенджер для системы документооборота. iOS + Web + Admin. БД имеется.

6 лет назад
andrewmishin
Мишин 
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
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