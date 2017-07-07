Приложение с дополненной реальностью

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка92 просмотра
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Есть мобильное приложение с дополненной реальностью сделанный на Unity с Vuforia, нужно внести некоторые правки для версии IOS. Работа срочная

6 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
22 минуты назад