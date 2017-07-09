Приложение под IOS

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок84 просмотра
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Нужен программист для написания приложения под ios. Наудаленку. Приложение будет представлять из себя систему планирования. Оно должно быть связано с нашей sql базой данных в интернете. Уровень зп пока не

определен. Предлагайте свои расценки на услуги и желательно ссылку на портфолио.

iOS
6 лет назад
Yuliya_Chirkova
Юлия 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад