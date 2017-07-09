Приложение под IOS

Нужен программист для написания приложения под ios. Наудаленку. Приложение будет представлять из себя систему планирования. Оно должно быть связано с нашей sql базой данных в интернете. Уровень зп пока не

определен. Предлагайте свои расценки на услуги и желательно ссылку на портфолио.