Сделать приложение на Андроид и Ios

Интересует приложение под Android и Ios формата интернет-магазин на тему материалов и инструментов для автопокраски. Без функции оплаты онлайн, просто каталог товаров, фото, цена, корзина. Минимум цветов, на странице товара должны быть следующий возможности: - вставка видеоролика с ...
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Нужно сделать приложение под 2 платформы IOS и Android.
Данное приложение для диабетиков . Желательно с делать на react native.
Основная функция приложения это вычисление дозировки инсулина с учетом того что пользователь выбирает для приема пищи. Веба не будет. Всю информацию и по проекту предоставлю. Вся информация по продуктам готова.
Нужно залить эту информацию и чтобы она правильно вычисляла в соответствии с выбором пользователя.
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