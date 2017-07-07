Сделать приложение на Андроид и Ios

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок162 просмотра
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Нужно сделать приложение под 2 платформы IOS и Android.

Данное приложение для диабетиков . Желательно с делать на react native.

Основная функция приложения это вычисление дозировки инсулина с учетом того что пользователь выбирает для приема пищи. Веба не будет. Всю информацию и по проекту предоставлю. Вся информация по продуктам готова.

Нужно залить эту информацию и чтобы она правильно вычисляла в соответствии с выбором пользователя.

iOS
6 лет назад
WGH
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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