Сделать приложение на Андроид и Ios

Нужно сделать приложение под 2 платформы IOS и Android.

Данное приложение для диабетиков . Желательно с делать на react native.

Основная функция приложения это вычисление дозировки инсулина с учетом того что пользователь выбирает для приема пищи. Веба не будет. Всю информацию и по проекту предоставлю. Вся информация по продуктам готова.

Нужно залить эту информацию и чтобы она правильно вычисляла в соответствии с выбором пользователя.