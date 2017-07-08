Создание мобильного приложения

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок173 просмотра
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Нужно создать мобильное приложение службы заказа такси под платформы ios и android. 

6 лет назад
isv2848
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад