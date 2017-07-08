Создание мобильного приложения

Необходимо разработать моб.приложение и развестить его в сторах iOS и Android. Приложение очень простое, это боковое меню, которое выводит адаптивы с сайта. ТЗ в приложении. Срок 1-2 недели, в зависимости от ваших умений. От вас стоимость, нюансы, особенности, комментарии ...