Аудиоплеер

Требуется доработать приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.retarcorp.holyword Приложение берет данные из txt файлов с сайта и получает их в заданное время: http://www.dobroe24.ru/out/cites.txt http://www.dobroe24.ru/out/about.html Что нужно сделать: 1. Возможность рассылать не только текст в цитатах, но и картинки. Картинки должны кэшироваться в приложении для доступа ...