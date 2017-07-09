Требуется андроид программист для службы знакомств

Нужен программист для написания приложения под ios. Наудаленку. Приложение будет представлять из себя систему планирования. Оно должно быть связано с нашей sql базой данных в интернете. Уровень зп пока не определен. Предлагайте свои расценки на услуги ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать службу знакомств.
Основа движок готов, концепция разрабатывается.
1) -возможность пользователям искать анкеты, выбирая по городу
-возрасту
-полу
2) -интерфейс для создания встреч
3) -пуш уведомления через гугловый сервис о новых встречах
4) -возможно удобный способ листания анкет, как в тиндере
5) -прикрутить возможность пользователям при регистрации заливать много фоток (сейчас можно только одну)
6)-разобраться со способами авторизации через firebase (сейчас оставлен только аноним), можно ещё
фейсбук и вконтакте сделать, там куски кода есть, но это потом)
7)-проработать обновление базы, сейчас обновление происходит только при первой загрузке. нужно в бекенде
обновлять и записывать в sqllite, возможно через какие-то библиотеки типа робоспайс, а не просто через
потоки.
8) людей расположить на карте, определить свои координаты
9)в firebase людей отсортировать по городам, под каждый город своя ветка
10) интерфейс как у мамбы
Рассчитываю на разработчиков примерно из расчёта 300 руб в час.
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