Требуется андроид программист для службы знакомств

Требуется написать службу знакомств.

Основа движок готов, концепция разрабатывается.

1) -возможность пользователям искать анкеты, выбирая по городу

-возрасту

-полу

2) -интерфейс для создания встреч

3) -пуш уведомления через гугловый сервис о новых встречах

4) -возможно удобный способ листания анкет, как в тиндере

5) -прикрутить возможность пользователям при регистрации заливать много фоток (сейчас можно только одну)

6)-разобраться со способами авторизации через firebase (сейчас оставлен только аноним), можно ещё

фейсбук и вконтакте сделать, там куски кода есть, но это потом)

7)-проработать обновление базы, сейчас обновление происходит только при первой загрузке. нужно в бекенде

обновлять и записывать в sqllite, возможно через какие-то библиотеки типа робоспайс, а не просто через

потоки.

8) людей расположить на карте, определить свои координаты

9)в firebase людей отсортировать по городам, под каждый город своя ветка

10) интерфейс как у мамбы

Рассчитываю на разработчиков примерно из расчёта 300 руб в час.