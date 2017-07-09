Простое Android-приложение на базе консольного C#

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок130 просмотров
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Требуется перенести работающий код C# консольного приложения на Android. В основе используются Dictionary для хранения пар вопрос-ответ (текст-текст, картинка-текст). Работает бесконечный цикл и рандом для вопросов, рандом для неверных ответов (несколько вариантов). Графика не нужна (все предельно просто, можно угловато, но приятный колор). Должна быть предусмотрена возможность вернуться к выставлению параметров тестирования. Если появляется изображение, оно должно уметь "уехать" в сторону, чтобы не закрывать ответы, и вернуться обратно по требованию. На руки нужна папка с проектом и apk-файл. Желателен сборщик gradle. Код с консольным приложением и exe-файлом будет выслан письмом.

Android
6 лет назад
guest_14996227420605
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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