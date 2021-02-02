Создать приложение

Всех приветствую. Необходимо разработать приложение для отслеживания выпитой воды. Только профессионалы с отзывом и опытом! Дизайн в Figma нарисован. Очень простой, в стиле минимализм. От вас требуется реализовать приложение. Пользователь фиксирует, сколько он выпил воды, это все сохраняется, ...