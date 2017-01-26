Завернуть HTML страницу в приложение для iOS и Android

Нужно оформить веб-страницу в виде отдельного приложения для iOS и Android, не используя специальные конструкторы, на Object C или Swift.

Приложение должно уметь отправлять оповещения (делает обращение на сервер и запрашивает наличие нотификаций для этого инсталла).

Срок на реализацию и тесты - 5-7 дней.