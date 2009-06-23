Добавление новостей (фильмы: картинка + описание) на новый киносайт. Описания должны быть уникальные!!! Всего нужно добавить 400 новостей. Пишите цену, сроки.
Чешский король Karel IV
Privet vsem,
nuzhni kartini s izobrazheniem Cheshskogo korolja Karel IV.
izobrazhenija dolzhni bit xoroshego kachestva shob mozhno bilo raspechatat min na formate A1.
Spasibo.
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