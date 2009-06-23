Мы платим вам за ваше общение... нужно написать на форуме 15-20 сообщений..цена одного сообщения 4 цента... при тщательном выполнении... даю следующий форум Контакты: icq: 449952713
Прогон по доскам объявлений
Разместить на максимальном количестве топовых досок объявлений, объявление.
Текст исполнителю
Текст объявлений не должен попасть под фильтры Яндекс и Гугл, т.е. объявления не должны слипнуться.
Только тут оставляйте количество доступных досок объявлений и цены на вышеуказанную работу.
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