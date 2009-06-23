Добавление фильмов на киносайт.

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Закрыт22 заявки604 просмотра

Добавление новостей (фильмы: картинка + описание) на новый киносайт.

Описания должны быть уникальные!!!

Всего нужно добавить 400 новостей.

Пишите цену, сроки.

16 лет назад
fortunatut
Наталья 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
13 отзывов

Выбранные исполнители

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
131 отзыв(-4)
16 лет назад
$80
4 дня
zduyrt
Голова 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$100
7 дней
ElbeRad
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$75
3 дня

Заявки фрилансеров

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
131 отзыв(-4)
16 лет назад
zduyrt
Голова 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
ElbeRad
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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