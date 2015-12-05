Контент-менеджер на медицинский сайт

На сайт по болезням дыхательных путей, требуется контент-менеджер для публикации 200 статей в течении 60 дней. Статьи для публикаций будут поступать планомерно в течении всего срока.

Обязанности:

1) Подбор и размещение картинок со свободной лицензией. Среднее количество 4-5 штук на статью.

2) Проверка текста на соответствие ТЗ.

3) Составление тайтла, дескрипшена, ручная перелинковка с другими статьями на сайте.

4) При необходимости - корректировка подзаголовков и явных ошибок.

Средний объем статьи от 4 до 12 тыс. символов.