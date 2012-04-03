Наполнене сайта (копипаст)

Требуется ежедневно наполнять торрент сайт раздачами (раздавать не нужно!). Раздачи копируются с популярных торрент трекеров.

Каким образом переносится раздача:

- сохранить торрент файл, изменить его имя,

- залить через универсальный загрузчик торрент файл, постер и скриншоты (изображения можно загружать используя адрес картинки url, т.е. сохранять на винчестер не обязательно) на сайт

- заполнить информацию о раздаче (обычный копи-паст)

Мы заинтересованы в постоянном сотрудничестве. Оплата - 5 рублей за раздачу.

Если Вас устраивают условия, просьба связаться с нами по icq: 355-одинТриСемь-438