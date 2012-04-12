Общение на форумах

Добрый день.

Нужны исполнители для общения на форумах (женские и общетематические форумы)

Задача — просто зарегистрировать эккаунт и пообщаться на любые темы. Оплата за каждое сообщение — 0,1 у.е.

Нет требований к объему сообщений и тематике. Главное — не флудить и не путаться в показаниях (т.е. если Вы написали, что у Вас два месяца назад родился первый ребенок, не стоит писать в соседней теме, что этот ребенок только что пришел из школы). Т.е. требуется нормальное, человеческое общение.

Адреса форумов я буду давать каждому индивидуально. Также я буду говорить Вам, сколько сообщений надо оставить на каждом отдельном форуме.

Форму отчета я также перешлю.

Это не первый мой подобный проект. Со многими исполнителями я уже работала и буду рада продолжить сотрудничество. Но мне нужны будут и новые исполнители. Поэтому, оставляйте заявки, но, пожалуйста, не обижайтесь, если кого-то не выберу.