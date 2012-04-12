Общение на форумах

Наполнение сайтовЗавершен13 заявок241 просмотр
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Добрый день.

Нужны исполнители для общения на форумах (женские и общетематические форумы)

Задача — просто зарегистрировать эккаунт и пообщаться на любые темы. Оплата за каждое сообщение — 0,1 у.е.

Нет требований к объему сообщений и тематике. Главное — не флудить и не путаться в показаниях (т.е. если Вы написали, что у Вас два месяца назад родился первый ребенок, не стоит писать в соседней теме, что этот ребенок только что пришел из школы). Т.е. требуется нормальное, человеческое общение.

Адреса форумов я буду давать каждому индивидуально. Также я буду говорить Вам, сколько сообщений надо оставить на каждом отдельном форуме.

Форму отчета я также перешлю.

Это не первый мой подобный проект. Со многими исполнителями я уже работала и буду рада продолжить сотрудничество. Но мне нужны будут и новые исполнители. Поэтому, оставляйте заявки, но, пожалуйста, не обижайтесь, если кого-то не выберу.

12 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
vaselisa21
Анастасия 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$10
7 дней
Спасибо Насте за прекрасную работу. Все сделано на высшем уровне - качественно, толково, оперативно. Таких исполнителей днем с огнем не сышешь! Надеюсь, что будем сотрудничать и дальше!
Илона, спасибо вам большое! С вами очень приятно работать, очень надеюсь что продолжим наше сотрудничество.
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