Заполнение товарами ИМ на базе платформы InSales

Для исполнителей желателен опыт работы с интернет-магазинами на платформе InSales.

Требуется:

1. Дозагрузить товары в интернет-магазин новинок электроники www.hitech4you.ru/ Магазин на данный момент заполнен товарами на 30%, надо загрузить оставшиеся 280 позиций. Описание товаров и цены взять из прайс-листов поставщика (предоставлю файлы в формате exel), а фотографии - загрузить на сайте www.a-el.ru.

2. Отформатировать текст в карточках товаров (всего 410 позиций) до читабельного вида (разбить текст на абзацы, выделить жирным шрифтом название товара и названия его основных характеристик).

3. Подобрать в Интернет и загрузить на сайт магазина дополнительные фотографии товаров (либо фотографии товаров в более высоком качестве), т.к. в прайс-листах на каждый товар имеется только одна фотография, и качество оставляет желать лучшего.

Срок выполнения задания - 3 дня.