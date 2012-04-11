Добавить и отредактировать прайсы на сайте

Нужно найти фотографии приепов-дач, обустроенных под гримёрочные (гардеробные, актёрские, режисёрские, световые и т.д. и т.п.) - так называемые гримвагены или руллоты. Регион поиска - Европа (кроме СНГ), Америка. Для правильно поиска нужно подобрать соответствующие задаче поисковые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть два задания от клиента - сайт merci-salon.ru:
1. У НАС ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАЙСЕ... ПОМЕНЯЛСЯ ПРАЙС НА МАССАЖ. СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИЗМЕНЕНИЯ НА САЙТЕ.
2. ДАННАЯ АКЦИЯ ВЫЛОЖЕННАЯ НА САЙТЕ СЕЙЧАС НЕ ДЕЙСТВУЕТ... В ДАННЫЙ МОМЕНТ ДЕЙСТВУЮТ ДВЕ АКЦИИ (ТО, ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ) 1. КЕРАТИНОВОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ И ФОТОЭПИЛЯЦИЯ. 2. АКЦИЯ СО СКИДКАМИ НА КОСМЕТОЛОГИЮ, МАНИКЮР И Т.Д. В СВЯЗИ С ЭТИМ ПРОШУ ВАС ЗАМЕНИТЬ НЕ ДЕЙСТВУЮЩУЮ АКЦИЮ НА ДЕЙСТВУЮЩИЕ.
- ПРОШУ ВАС ТАК ЖЕ В РАЗДЕЛЕ ВАКАНСИИ ДОБАВИТЬ "КОСМЕТОЛОГ".
- В РАЗДЕЛЕ КОНТАКТЫ (НА СТОРОНЕ ПОЛЯНКИ) ДОБАВИТЬ ЕЩЁ ОДИН ТЕЛЕФОН +7(985)177-75-16
И НА КАРТЕ ПОМЕНЯТЬ "ВХОД ЧЕРЕЗ МЕРКАДО", НА "ВТОРОЙ ЭТАЖ Т.Д. ПЕРЕКРЁСТОК".
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Сайт данного клиента представлет собой набор html-файлов. Нужно, чтобы вы сделали то, что он просит. У вас будет доступ к ftp. От вас нужно знание html, грамотный русский язык, умение конвертировать изображения в фотошпе, умение обрезать фон и подобные мелочи веб-мастеринга. То есть, нужен администратор.
В предложениях указывайте стоимость своего рабочего часа.
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