Добавить и отредактировать прайсы на сайте

Есть два задания от клиента - сайт merci-salon.ru:

1. У НАС ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАЙСЕ... ПОМЕНЯЛСЯ ПРАЙС НА МАССАЖ. СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИЗМЕНЕНИЯ НА САЙТЕ.

2. ДАННАЯ АКЦИЯ ВЫЛОЖЕННАЯ НА САЙТЕ СЕЙЧАС НЕ ДЕЙСТВУЕТ... В ДАННЫЙ МОМЕНТ ДЕЙСТВУЮТ ДВЕ АКЦИИ (ТО, ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ) 1. КЕРАТИНОВОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ И ФОТОЭПИЛЯЦИЯ. 2. АКЦИЯ СО СКИДКАМИ НА КОСМЕТОЛОГИЮ, МАНИКЮР И Т.Д. В СВЯЗИ С ЭТИМ ПРОШУ ВАС ЗАМЕНИТЬ НЕ ДЕЙСТВУЮЩУЮ АКЦИЮ НА ДЕЙСТВУЮЩИЕ.

- ПРОШУ ВАС ТАК ЖЕ В РАЗДЕЛЕ ВАКАНСИИ ДОБАВИТЬ "КОСМЕТОЛОГ".

- В РАЗДЕЛЕ КОНТАКТЫ (НА СТОРОНЕ ПОЛЯНКИ) ДОБАВИТЬ ЕЩЁ ОДИН ТЕЛЕФОН +7(985)177-75-16

И НА КАРТЕ ПОМЕНЯТЬ "ВХОД ЧЕРЕЗ МЕРКАДО", НА "ВТОРОЙ ЭТАЖ Т.Д. ПЕРЕКРЁСТОК".

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Сайт данного клиента представлет собой набор html-файлов. Нужно, чтобы вы сделали то, что он просит. У вас будет доступ к ftp. От вас нужно знание html, грамотный русский язык, умение конвертировать изображения в фотошпе, умение обрезать фон и подобные мелочи веб-мастеринга. То есть, нужен администратор.

В предложениях указывайте стоимость своего рабочего часа.