Продвижение в социальных сетях

Необходимо скопипастить статьи с сайта http://autoportal.ua/articles.html c 25 страницы по 30 На сайт Wordpress. Внизу каждой указать материалы с сайта autoportal.ua. _______________________________ Вместе с изображениями но без ссылок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу ответственных и опытных специалистов для разработки и воплощения стратегии продвижения фармацевтического бренда в социальных сетях, блогах, форумах. Работа комплексная, т.е. нужно будет спланировать работу, вероятно, набирть себе команду помощников, далее длительно все реализовывать. Отчетность еженедельно.
Также нужно обладать хорошим слогом и иметь творческий склад ума. Остальное в личном общении.
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