Продвижение в социальных сетях

Ищу ответственных и опытных специалистов для разработки и воплощения стратегии продвижения фармацевтического бренда в социальных сетях, блогах, форумах. Работа комплексная, т.е. нужно будет спланировать работу, вероятно, набирть себе команду помощников, далее длительно все реализовывать. Отчетность еженедельно.

Также нужно обладать хорошим слогом и иметь творческий склад ума. Остальное в личном общении.