Продвижение в социальных сетях

Наполнение сайтовЗавершен3 заявки171 просмотр
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Ищу ответственных и опытных специалистов для разработки и воплощения стратегии продвижения фармацевтического бренда в социальных сетях, блогах, форумах. Работа комплексная, т.е. нужно будет спланировать работу, вероятно, набирть себе команду помощников, далее длительно все реализовывать. Отчетность еженедельно.

Также нужно обладать хорошим слогом и иметь творческий склад ума. Остальное в личном общении.

12 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Irina_MI
Ирина 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$30
7 дней
Спасибо Ирине за отличную работу! Очень приятная девушка, ответственный и профессиональный специалист
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