Размещение объявлений на темат. форумах.

Нужно сегодня разместить 10 сообщений на 10 форумах, сообщение дам, список сайтов тоже, от вас нужно предоставить почту с паролем на которую будет произведена регистрация пользователей и ссылки на сообщения на форумах.

Сообщение не носит спам характера и работа исключительно ручная, без хрумеров итд, нужно перед тем как запостить понять куда можно постить.

Пишите стоимость одного поста в проект, и по времени сколько у вас это займет.

Оплата только за результат!