Описания товаров, редактирование фото, заполнение

Пожалуйста, внимательно читайте техническое задание !

Навыки необходимые при работе :

1.Умение работать с photoshop ( сохранять картинки в разных размерах, делать водные знаки (вотемарк), умение удалять водный знак (можно просто стереть ластиком при увеличении)

2.Умение описывать деталь – запчасть по картинке и по предоставленному материалу / можно рерайтить информацию, которую вы сами найдете.

Что нужно делать :

-Наполнить интернет магазин товарами (движок джумла / Тема сайта : корейские автомобильные запчасти )

Что входит в наполнение :

1. Нужно будет с одного сайта ( дам ссылку) сохранить картинку/

2. Удалить водный знак с картинки, добавить новый водный знак сайта, сохранить в двух разрешениях, залить на сайт.

3. Написать описание к запчасти (по картинке или по разной информации с сайта )Пример покажу.

Необходимо:

-2 тысячи запчастей на 1 сайт ( во вложении вы можете посмотреть графы для заполнения товара + (не влезло на принтскрин) Краткое описание и Тэги МЕТА

- Описание и краткое описание (Это придется рерайтить или писать из головы оно должно быть пару строк = 500 символов примерно). Краткое описание, я скажу, как писать.

- Время заполнения 1 сайтов не более 1 месяца.

- Помощь от меня.

1.Изначально, первое заполнение я сделаю с вами, чтоб все встало на свои места.

2.Дам каталог запчастей, по которому вы сможете выбирать запчасти для добавления, искать картинки и информацию.

3.Дам сайты по которые можно использовать в работе.

4.Объясню структуру производства корейских запчастей и присвоение каждой запчасти артикула.

5.Детальное обсуждение всех пунктов и ответы на вопросы.

-Оплачивать могу частично или в конце работы.