Описания товаров, редактирование фото, заполнение

Задача: заполнить каталог сайта Контент (информация и фото) - задача исполнителя (легкий рерайт по необходимости). 1 фото к товару без вотермарка. Срок: 1-2 рабочих дней (при указанных ~ 500 позиций). 15 рублей за позицию, заполненное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пожалуйста, внимательно читайте техническое задание !
Навыки необходимые при работе :
1.Умение работать с photoshop ( сохранять картинки в разных размерах, делать водные знаки (вотемарк), умение удалять водный знак (можно просто стереть ластиком при увеличении)
2.Умение описывать деталь – запчасть по картинке и по предоставленному материалу / можно рерайтить информацию, которую вы сами найдете.
Что нужно делать :
-Наполнить интернет магазин товарами (движок джумла / Тема сайта : корейские автомобильные запчасти )
Что входит в наполнение :
1. Нужно будет с одного сайта ( дам ссылку) сохранить картинку/
2. Удалить водный знак с картинки, добавить новый водный знак сайта, сохранить в двух разрешениях, залить на сайт.
3. Написать описание к запчасти (по картинке или по разной информации с сайта )Пример покажу.
Необходимо:
-2 тысячи запчастей на 1 сайт ( во вложении вы можете посмотреть графы для заполнения товара + (не влезло на принтскрин) Краткое описание и Тэги МЕТА
- Описание и краткое описание (Это придется рерайтить или писать из головы оно должно быть пару строк = 500 символов примерно). Краткое описание, я скажу, как писать.
- Время заполнения 1 сайтов не более 1 месяца.
- Помощь от меня.
1.Изначально, первое заполнение я сделаю с вами, чтоб все встало на свои места.
2.Дам каталог запчастей, по которому вы сможете выбирать запчасти для добавления, искать картинки и информацию.
3.Дам сайты по которые можно использовать в работе.
4.Объясню структуру производства корейских запчастей и присвоение каждой запчасти артикула.
5.Детальное обсуждение всех пунктов и ответы на вопросы.
-Оплачивать могу частично или в конце работы.
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