Общение на форуме городского сайта

Интернет магазин рыболовных принадлежностей. Требуется вбить 3000+ позиций. Имеется вариант экспорта из csv. Большая часть контента есть в виде jpg, pdf файлов но часть нужно будет искать + описание. Интересует цена и сроки. П.С. Время есть... Срочность не актуальна.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт Мирный.РФ.
Особых требований к тематике нет (в идеале конечно что то близкое к городу, но это проблематично для иногородних). В общем нужно нормальное, человеческое, живое общение (пример того, что хочется добиться можно глянуть на mirok.biz).
Форум нулевой (сайт запущен всего несколько дней назад), поэтому пока не более 3-5 постов с аккаунта в теме. Кол-во аккаунтов неограниченно. Аватарка - обязательна!
Сообщения должны быть полные и развернутые. Посты не несущие смысловой нагрузки оплачиваться не будут.
Тема-пост 5 руб. (посты по городской тематике оплачиваются вдвое). 1 пост 100–150 символов.
Обязательное условие - не путаться!!! (т.е. если Вы в одной теме говорите, что любите кошек, у Вас ВАЗ 09 и живете в однушке, то и соседней теме придерживаться этого).
Оплата по факту.
Если есть опыт постинга, пару ссылок с профилей форумов, на которых вы постите.
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