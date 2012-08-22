Общение на форуме городского сайта

Сайт Мирный.РФ.

Особых требований к тематике нет (в идеале конечно что то близкое к городу, но это проблематично для иногородних). В общем нужно нормальное, человеческое, живое общение (пример того, что хочется добиться можно глянуть на mirok.biz).

Форум нулевой (сайт запущен всего несколько дней назад), поэтому пока не более 3-5 постов с аккаунта в теме. Кол-во аккаунтов неограниченно. Аватарка - обязательна!

Сообщения должны быть полные и развернутые. Посты не несущие смысловой нагрузки оплачиваться не будут.

Тема-пост 5 руб. (посты по городской тематике оплачиваются вдвое). 1 пост 100–150 символов.

Обязательное условие - не путаться!!! (т.е. если Вы в одной теме говорите, что любите кошек, у Вас ВАЗ 09 и живете в однушке, то и соседней теме придерживаться этого).

Оплата по факту.

Если есть опыт постинга, пару ссылок с профилей форумов, на которых вы постите.