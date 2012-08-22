Общение на форуме городского сайта

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Сайт Мирный.РФ.

Особых требований к тематике нет (в идеале конечно что то близкое к городу, но это проблематично для иногородних). В общем нужно нормальное, человеческое, живое общение (пример того, что хочется добиться можно глянуть на mirok.biz).

Форум нулевой (сайт запущен всего несколько дней назад), поэтому пока не более 3-5 постов с аккаунта в теме. Кол-во аккаунтов неограниченно. Аватарка - обязательна!

Сообщения должны быть полные и развернутые. Посты не несущие смысловой нагрузки оплачиваться не будут.

Тема-пост 5 руб. (посты по городской тематике оплачиваются вдвое). 1 пост 100–150 символов.

Обязательное условие - не путаться!!! (т.е. если Вы в одной теме говорите, что любите кошек, у Вас ВАЗ 09 и живете в однушке, то и соседней теме придерживаться этого).

Оплата по факту.

Если есть опыт постинга, пару ссылок с профилей форумов, на которых вы постите.

12 лет назад
EvgenySedov
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранные исполнители
sorin57
66 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$60
1 день
irrrinna
Ирина 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
12 лет назад
$30
10 дней
Требовалась комманда постеров для первоначального подъема форума на городском сайте. Выбрали несколько человек, в том числе Ирину. Просто сказать, что я доволен сотрудничеством с ней, значит ничего не сказать. Ирина как профессионал интуитивно поняла наши потребности, постаралась вникнуть в жизнь города и в результате общение получилось очень живым и человеческим, а некоторые на форуме так вообще практически влюбились в нее :) Особенность Ирины отображать повседневные вещи необычно. Даже не представляю как смогу прервать сотрудничество с ней когда форум наберет вес и необходимость в приглашенных постерах уже отпадет. Была бы возможность - клонировал бы. Всем, кто ищет отличных постеров - категорически рекомендую.
Очень нравится обращься на форуме Евгения, более того, он сам там активно общается, что позволило мне узнать его как интересного, разностороннего человека. С удовольствием буду продолжать работу. От чисто женских форумов очень приятно отдыхать :) Хочу уточнить по поводу оплаты, так как у Евгения уже отзыв негативный появился. Уже работаем около полугода, все всегда оплачивает в полном объеме. После получения отчета, в течении нескольких дней полностью переводит оплату. Ну не у всех получается мгновенно перевести деньги, не вижу в этом ничего страшного. Успехов в работе!
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