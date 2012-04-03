Необходимо наполнить товаром интернет-магазин

Нужно сегодня разместить 10 сообщений на 10 форумах, сообщение дам, список сайтов тоже, от вас нужно предоставить почту с паролем на которую будет произведена регистрация пользователей и ссылки на сообщения на форумах. Сообщение не носит спам ...