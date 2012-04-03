Необходимо наполнить товаром интернет-магазин

Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интернет магазин рыболовных принадлежностей.

Требуется вбить 3000+ позиций.

Имеется вариант экспорта из csv.

Большая часть контента есть в виде jpg, pdf файлов но часть нужно будет искать + описание.

Интересует цена и сроки.

П.С. Время есть... Срочность не актуальна.

12 лет назад
des50
55 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
ineuro
Руслан 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$240
20 дней
  • Похожие заказы

  • Описания товаров, редактирование фото, заполнение

    $160

    Пожалуйста, внимательно читайте техническое задание ! Навыки необходимые при работе : 1.Умение работать с photoshop ( сохранять картинки в разных размерах, делать водные знаки (вотемарк), умение удалять водный знак (можно просто стереть ластиком при увеличении) 2.Умение описывать ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Заполнить каталог сайта

    Задача: заполнить каталог сайта Контент (информация и фото) - задача исполнителя (легкий рерайт по необходимости). 1 фото к товару без вотермарка. Срок: 1-2 рабочих дней (при указанных ~ 500 позиций). 15 рублей за позицию, заполненное ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скопипастить статьи с одного сайта на другой

    $13

    Необходимо скопипастить статьи с сайта http://autoportal.ua/articles.html c 25 страницы по 30 На сайт Wordpress. Внизу каждой указать материалы с сайта autoportal.ua. _______________________________ Вместе с изображениями но без ссылок.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Продвижение в социальных сетях

    Ищу ответственных и опытных специалистов для разработки и воплощения стратегии продвижения фармацевтического бренда в социальных сетях, блогах, форумах. Работа комплексная, т.е. нужно будет спланировать работу, вероятно, набирть себе команду помощников, далее длительно все реализовывать. Отчетность ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Размещение объявлений на темат. форумах.

    $20

    Нужно сегодня разместить 10 сообщений на 10 форумах, сообщение дам, список сайтов тоже, от вас нужно предоставить почту с паролем на которую будет произведена регистрация пользователей и ссылки на сообщения на форумах. Сообщение не носит спам ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Общение на форумах

    Добрый день. Нужны исполнители для общения на форумах (женские и общетематические форумы) Задача — просто зарегистрировать эккаунт и пообщаться на любые темы. Оплата за каждое сообщение — 0,1 у.е. Нет требований к объему сообщений и тематике. Главное — ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Добавить и отредактировать прайсы на сайте

    Есть два задания от клиента - сайт merci-salon.ru: 1. У НАС ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАЙСЕ... ПОМЕНЯЛСЯ ПРАЙС НА МАССАЖ. СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИЗМЕНЕНИЯ НА САЙТЕ. 2. ДАННАЯ АКЦИЯ ВЫЛОЖЕННАЯ НА САЙТЕ СЕЙЧАС НЕ ДЕЙСТВУЕТ... В ДАННЫЙ МОМЕНТ ДЕЙСТВУЮТ ДВЕ ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Заполнение товарами ИМ на базе платформы InSales

    $100

    Для исполнителей желателен опыт работы с интернет-магазинами на платформе InSales. Требуется: 1. Дозагрузить товары в интернет-магазин новинок электроники www.hitech4you.ru/ Магазин на данный момент заполнен товарами на 30%, надо загрузить оставшиеся 280 позиций. Описание товаров и цены взять ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад