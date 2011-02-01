Наполнение интернет-магазина на Simpla

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Закрыт13 заявок265 просмотров

Добрый день!

Необходимо наполнить магазин электро-техники на Simpla.

Пример - http://www.origitech.com.ua/products/LG_19LE3300

Стоимость - 2,5 рубля за позицию.

В прайсе около 20000 позиций.

Подробнее - выбранному исполнителю.

14 лет назад
beetlegauge
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров