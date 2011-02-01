Добрый день. Необходимо подобрать несколько десятков приятных глазу flash-игр. Желательно, чтобы игры были ещё и интересными. Основные критерии: - отсутствие рекламы - отсутствие переходов на внешние ...
Наполнение интернет-магазина на Simpla
Добрый день!
Необходимо наполнить магазин электро-техники на Simpla.
Пример - http://www.origitech.com.ua/products/LG_19LE3300
Стоимость - 2,5 рубля за позицию.
В прайсе около 20000 позиций.
Подробнее - выбранному исполнителю.
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