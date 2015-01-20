Наполнение магазина и не только

Ищу исполнителей для добавления товаров в интернет-магазин (http://teremok.sm.ua) на Webasyst Shop-script 5. Работа с уже созданными товарами, но не заполнеными информацией Что входит в работу по заведению 1-ой товарной позиции: 1. Определение и заведение в категорию "витрины" магазина 2. ...