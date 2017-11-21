Добрый день. Нужен человек, который будет периодически пакетно добавлять статьи на сайт. Есть подробное ТЗ, сайт на wordpress. Указывайте, пожалуйста, стоимость только в проекте.
Необходимо добавлять книги, видео, аудио материалы wordpress
Доброго времени суток
Необходимо добавлять учебники, видео, аудио материалы по изучению английского языка.
Ежедневно от 100-1000 материалов. Только необходимо выполнить правила SEO.
P.s. Главное от себя ничего не добавляем, ничего не придумываем, просто копируем и вставляем! Также сайт-исходник есть и с чего начать, как, и т.д. всё покажу исполнителю!
Правила:
1. Выделить основные ключевые слова по теме внутри записи;
2. Добавить ключевые слова в теги по 5-6 штук;
3. Добавить 1 описание в сниппет; (Описание берем из самого текста записи) Не БОЛЬШЕ 180 символов с пробелами;
4. Добавить 1 отрывок после сниппета (также берем из текста записи) Не БОЛЬШЕ 140 символов с пробелами;
5. Объём самого текста записи от 1000 символов до 5-6000 символов НЕ БОЛЬШЕ!
6. Картинки – размер не больше 1024-1024рх и не меньше 200-200рх:
7. Каждая картина должна иметь а) заголовку, б) описание (просто копируем из описании сниппета) и в) alt – туда запишем toefl.su (вообще то туда в alt что надо писать?)
8. Если добавляем книгу, сначала скачаем саму книгу если объём до 32 Мб, а если больше 32 Мб то сохраняем в Яндекс диск или Google диск – я дам логины пароля от этих сервисов.
P.s. при добавлении книг, видео, аудио, статьи, или т..д. прошу сначала ознакомиться с сайтом, как добавлены эти материалы, потом добавляем.
Каждую добавленную запись проверяю сам лично, потом оплачиваю сразу после проверки.
Оплата будет любым способом.
P.s. Главное от себя ничего не добавляем, ничего не придумываем, просто копируем и вставляем! Также сайт-исходник есть и откуда начать – всё покажу исполнителю!
Цена: 2,5 рубля за материал, объём 2000 книг, статьи, видео уроков или аудиокниг
Выбранный исполнитель
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