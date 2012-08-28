Размещение новостей на сайте

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Завершен17 заявок354 просмотра

На сайте nash-gorod.spb.ru требуется разместить в течение месяца 40 новостей. КОПИПАСТ!

Размещаться должны по вторникам и четвергам по 5 новостей+1 картинка к каждой новости.

Новости должны размещаться в разные рубрики (по усмотрению), обязательна обратная ссылка на источник.

Источники:

http://www.fontanka.ru/

http://www.mr7.ru/

http://www.gazeta.spb.ru/

http://47news.ru/

Каждую неделю использовать разный источник.

CMS - Joomla 1.5

Joomla
13 лет назад
Zody
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Malikova
Юлия 
43 года
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Понравилась работа с Юлией! Все быстро и в срок. Новости качественные и с нужных источников!
Замечательный заказчик: четкое ТЗ, моментальная проверка и оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

Malikova
Юлия 
43 года
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

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