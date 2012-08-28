) Разместить текст на форумах оконной тематики, любой тематике на Одесских форумах и по Одесский области 100 пишите в 634319505 В этот список тоже нужно добавить все инфо с сайта ...
Размещение новостей на сайте
На сайте nash-gorod.spb.ru требуется разместить в течение месяца 40 новостей. КОПИПАСТ!
Размещаться должны по вторникам и четвергам по 5 новостей+1 картинка к каждой новости.
Новости должны размещаться в разные рубрики (по усмотрению), обязательна обратная ссылка на источник.
Источники:
Каждую неделю использовать разный источник.
CMS - Joomla 1.5
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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