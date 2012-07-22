Необходимо создавать раздачи на трекере. Источником может служить любой открытый нетребующий регистрации трекер (список будет предоставлен). На одну раздачу уходит 3-7 минут, включая название, обложку, скриншоты, описание, правку bb-кодов, указание рейтинга imdb ...
Заполнение разделов интернет-магазина.
Необходимо заполнить разделы интернет-магазина (Доставка, Оплата, О магазине) + сделать небольшой хелп по процедурам поиска, покупки и оформления товаров.
Все необходимо будет вылить прям на сайт с картиночками, что бы красиво смотрелось.
Цену согласуем отдельно.
Заявки фрилансеров
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