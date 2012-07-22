Заполнение разделов интернет-магазина.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт21 заявка256 просмотров

Необходимо заполнить разделы интернет-магазина (Доставка, Оплата, О магазине) + сделать небольшой хелп по процедурам поиска, покупки и оформления товаров.

Все необходимо будет вылить прям на сайт с картиночками, что бы красиво смотрелось.

Цену согласуем отдельно.

13 лет назад
kimaru1984
Геннадий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание раздач на трекере (обычный копирайт)

    Необходимо создавать раздачи на трекере. Источником может служить любой открытый нетребующий регистрации трекер (список будет предоставлен). На одну раздачу уходит 3-7 минут, включая название, обложку, скриншоты, описание, правку bb-кодов, указание рейтинга imdb ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Размещение новостей на сайте

    На сайте nash-gorod.spb.ru требуется разместить в течение месяца 40 новостей. КОПИПАСТ! Размещаться должны по вторникам и четвергам по 5 новостей+1 картинка к каждой новости. Новости должны размещаться в разные рубрики ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Комментирование сообщений. Тематика Apple

    Для оживления и раскрутки новостного блога требуется добавление комментариев к записям этого блога. 1. Вы имеете что сказать на тему Apple, iPhone, Hi-Tech 2. Блог на Wordpress. Вы регистрируетесь и комментируете. ...

    WordPress
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Размещение объявлений

    Размещение вакансий на сайтах о работе. Требуется 6 человек, для ежедневного размещения вакансий на 50 сайтах/на одного человека. Менее 50 сайтов в день/на человека -не интересует. Оплата на следующий день после размещения, 3руб/сайт. Оплата за ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сохранение кадров из фильмов и загрузка их на сайт

    Предложение для людей с быстрым интернетом. Необходимо по предоставленному списку фильмов находить их видео-файлы в HD-качестве, скачивать их и сохранять кадры в виде JPG-файлов. После этого файлы изображений закачивать на сайт. ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заполнить контентом сайт на Joomla

    $50

    1) Привести сайт в рабочий вид: заполнить необходимой информацией разделы сайта (инфу предоставлю), заменить баннер на главной странице 2) Дополнить картинками, фотографиями, визуальными фишками (по возможности) 3) сайт: reshenie-v.ru

    Joomla
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поиск информации в сети и добавление через форму

    Уважаемые! Необходимо найти в Интернет информацию на тему: «Достопримечательности и что посетить...» по указанным городам. Какие поля нужны: Название* Адрес или примерное местоположение на карте* Время работы Телефон Email ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется наполнение сайта

    Есть французский сайт знакомств, требуется взять анкеты с этого сайта и вставить в новый, примерно на каждую анкету уйдет около 2-3мин. Вы должны для начала сделать 20-25 анкет. Цена за 1 анкету 25центов, ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад