Заполнение разделов интернет-магазина.

Размещение вакансий на сайтах о работе. Требуется 6 человек, для ежедневного размещения вакансий на 50 сайтах/на одного человека. Менее 50 сайтов в день/на человека -не интересует. Оплата на следующий день после размещения, 3руб/сайт. Оплата за ...