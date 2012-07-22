Создание раздач на трекере (обычный копирайт)

Необходимо создавать раздачи на трекере. Источником может служить любой открытый нетребующий регистрации трекер (список будет предоставлен).

На одну раздачу уходит 3-7 минут, включая название, обложку, скриншоты, описание, правку bb-кодов, указание рейтинга imdb и кинопоиска при необходимости.

Сидирование раздач не требуется (скачивать к себе ничего не нужно).

Предлагайте цену за 1 раздачу и сколько раздач в день сможете создавать.