Создание раздач на трекере (обычный копирайт)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок322 просмотра

Необходимо создавать раздачи на трекере. Источником может служить любой открытый нетребующий регистрации трекер (список будет предоставлен).

На одну раздачу уходит 3-7 минут, включая название, обложку, скриншоты, описание, правку bb-кодов, указание рейтинга imdb и кинопоиска при необходимости.

Сидирование раздач не требуется (скачивать к себе ничего не нужно).

Предлагайте цену за 1 раздачу и сколько раздач в день сможете создавать.

13 лет назад
aledain
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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