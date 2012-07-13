Требуется развернуть сервер для сайта на основе связки nginix+Apache или nginx+FastCGI под CentOS или FreeBSD На сервере необходимо пропатчить PHP php-fpm'ом на поддержку FastCGI, для nginx или поставить PHP в апаче. Также ...
Настроить почту на vps для нескольких сайтов
Необходимо настроить корректную отправку-получение почты на vps так, чтобы письма не попадали в спам (гугл, яндекс).
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