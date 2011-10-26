Есть готовые скрипты vpn-сервиса, и человек который их разрабатывал готовый проконсультировать в случае необходимости. Задачи: 1. Проверить скрипты 2. Насетапить сервер под такой сервис. 3. Настроить под это сетевые фичи - ...
Нужно настроить kloxo на dedicated server
Нужно настроить kloxo на dedicated server!
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