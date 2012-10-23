Перенос сайта на новый сервер

Здравствуйте Семен!

Есть потребность в переносе крупного музыкального сайта на новый выделенный сервер. (также потребуется помощь в оформлении сервера). Первоначальная настройка сервера тоже будет необходима. Самое главное - создать бекап на текущем сервере и идентично перенести на новый сервер (чтобы после распаковки сайт был как прежний). Все :)