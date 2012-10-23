Перенос сайта на новый сервер

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен12 заявок220 просмотров

Здравствуйте Семен!

Есть потребность в переносе крупного музыкального сайта на новый выделенный сервер. (также потребуется помощь в оформлении сервера). Первоначальная настройка сервера тоже будет необходима. Самое главное - создать бекап на текущем сервере и идентично перенести на новый сервер (чтобы после распаковки сайт был как прежний). Все :)

13 лет назад
stolypin_90
Игорь 
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$75
1 день
Семен отлично справился со своей работой. В короткий срок перенес сайт. Я доволен. Спасибо!
приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад