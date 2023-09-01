Озвучка новостей ОАЭ (формат ютуб шортс), 234 слова

$14
ОзвучиваниеЗавершен1 заявка2 просмотра
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О задаче:

  • Озвучка на русс.

  • Звук будет наложен на вертикальные видео в формате ютуб шортс.

  • Тема роликов: новостные заметки про Дубай и ОАЭ.

Нам нужны эмоции, игра голосом. Замогильный голос из сводки криминальных новостей точно не подойдет.

Сценарии прикрепляю.

Оплату поставил как за аналогичный объем по виллам - 500 грн = 14 USD (на скрине конвертация)

4 месяца назад
AndrewESTKING
Андрей 
36 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад
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Выбранный исполнитель
rspro
Євген 
40 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
$14
2 дня
UAH
ТОП-голоси. Дуже якісне виконання озвучування та професійний підхід. Рекомендую!
все отлично, рекомендую к сотрудничеству
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