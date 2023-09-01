Озвучка новостей ОАЭ (формат ютуб шортс), 234 слова

Периодически сотрудничаем с вами на другой бирже (хаунт). В основном заказывали озвучку по недвижимости (виллы в Испании). Заказчик Andres Estking Но там проблемы с оплатой - не работает наша эстонская карта. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О задаче:
Озвучка на русс.
Звук будет наложен на вертикальные видео в формате ютуб шортс.
Тема роликов: новостные заметки про Дубай и ОАЭ.
Нам нужны эмоции, игра голосом. Замогильный голос из сводки криминальных новостей точно не подойдет.
Сценарии прикрепляю.
Оплату поставил как за аналогичный объем по виллам - 500 грн = 14 USD (на скрине конвертация)
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