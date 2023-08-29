Озвучка промо ролика

ОзвучиваниеЗавершен1 заявка3 просмотра
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Озвучка промо ролика, как всегда :)

4 месяца назад
artmandmitriy
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
JuliaGrischenko
Юлия 
39 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 месяца назад
$12
1 день
UAH
Спасибо, все прекрасно, как всегда)
Всё как и всегда прошло отлично! Благодарю!
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