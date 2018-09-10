Максимально оптимизировать существующий интернет магазин под поисковые движки.
Канонизация при пагинации
для СЕО оптимизации необходимо в категориях и подкатегориях сделать канонизацию
например, на первой странице текст, а при пагинации (переход на вторую и третью страницы) текст должен меняться, например страница 2, страница 3и т.д. (чтобы страницы были уникальными, а не "дубль"...
движок opencart 3
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