Нужно неспешно собрать семантику поисковых коммерческих запросов по Яндексу и Гуглу, сгруппировать. Тематика - фитосветильники, светильники (лампы) для теплиц, светильники/лампы для выращивания растений/овощей. Вся РФ. Низкочастотные тоже нужны, так как ядро не слишком большое ...
Требуется разработать концепцию продвижения веб-проекта
Продвижение статьями, поведенческая оптимизация.
Внутренняя и внешняя оптимизация.
ПС: Яндекс, Google.
Интересует топ3.
Запросы: все связанное с арендой VPS, vps для 1С-Битрикс
Наличие успешного опыта и практики необходимо.
Россия или Москва.
Дизайнер, программист наши. Есть свой начинающий SEO специалист, которому можно давать поручения.
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