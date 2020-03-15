Консультация/обучение SEO (нужен наставник)

Сайту по доставке строительных материалов уже несколько лет, последнее время (с середины прошлого года) упал трафик и количество заказов. Апрель-май - уже разгар сезона, к этому моменту нужно подтянуть ситуацию. Уведомлений о санкциях нет. Регион Москва. ...
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Есть готовый сайт https://detailing-point.ru
Пытаюсь освоить SEO на примере своего сайта. Необходим наставник в формате удаленной консультации. Оплата за время консультации.
Необходимо:
1) Пробежаться по семантике в разрезе структуры сайта и оптимизировать ее.2) Проверить несколько текстов и оценить их на "правильность", оценить риски попадания под фильтры ПС.
3) Коротко рассказать о видах фильтров ПС и как в них не попасть.
4) Провести совместный аудит сайта.
5) Составить план продвижения сайта.Что имеется:
1) Подключена аналитика от Гугла и Яндекса.
2) Статистика по позициям за последние 2 месяца на topvisor.
3) Yandex Webmaster + Google Search Console.
4) Семантика собрана, на её основе построена структура, тем не менее есть вопросы по ее оптимизации.
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