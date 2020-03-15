Консультация/обучение SEO (нужен наставник)

Есть готовый сайт https://detailing-point.ru

Пытаюсь освоить SEO на примере своего сайта. Необходим наставник в формате удаленной консультации. Оплата за время консультации.

Необходимо:

1) Пробежаться по семантике в разрезе структуры сайта и оптимизировать ее.2) Проверить несколько текстов и оценить их на "правильность", оценить риски попадания под фильтры ПС.

3) Коротко рассказать о видах фильтров ПС и как в них не попасть.

4) Провести совместный аудит сайта.

5) Составить план продвижения сайта.Что имеется:

1) Подключена аналитика от Гугла и Яндекса.

2) Статистика по позициям за последние 2 месяца на topvisor.

3) Yandex Webmaster + Google Search Console.

4) Семантика собрана, на её основе построена структура, тем не менее есть вопросы по ее оптимизации.