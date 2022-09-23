Ищется помощник SEO-специалиста для работы в команде. Обязанности: внутренняя и внешняя оптимизация, работа с текстами, технический аудит. Требуется знание HTML, опыт работы с биржами ссылок, ответственность. Гибкий график, обучение в процессе работы. Нагрузка 2-4 часа в день, почасовая оплата.
Описание товара с применением ключевых слов
Надо написать описание на wildberries для мультистайлера 5в1 с применением ключевых слов (таблицу ключевых слов прилагаю)
Заявки фрилансеров
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