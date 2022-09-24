Помощник SEO-специалиста

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок814 просмотров

Мы будем рады новому члену команды - человеку с горящими глазами, с желанием развиваться, учиться, совершенствоваться.

Наш профиль: комплексный интернет-маркетинг для сферу услуг: медицина и красоты.

Обязанности:

  • Внутренняя оптимизация

    Сбор и обработка семантики

    Технический аудит сайта

    Текстовая оптимизация страниц

    Составление ТЗ для копирайтера

  • Внешняя оптимизация

    • Подготовка заданий на создание материалов на внешних сайтах

    Закупка ссылок (отбор площадок, отправка заявок, проверка, анализ результатов, учет базы ссылок)

    Работа с биржами miralinks и gogetlinks

    Размещение сайтов на различных площадках (подготовка регистрационной информации, регистрация на площадках)

  • Зона ответственности:

    • Рост видимости проекта по группе запросов
    • Рост посещаемости проекта
Требования:

  • Знание и практические навыки применения HTML
  • Понимание базовых алгоритмов работы поисковых систем, технической оптимизации
  • Умение работать с ключевыми словами, выполнять текстовую оптимизацию, формировать текст для title и meta-тегов
  • Понимание базовых принципов ссылочного продвижения, подбора доноров
  • Опыт работы с биржами ссылок
  • Опыт работы в CMS Bitrix на уровне редактора
  • Ответственность, исполнительность
Условия:

  • Работа будет проходить в команде с SEO-специалистом.
  • График работы: гибкий график. Вы можете уделять время работе, когда вам удобно. Обязательно быть онлайн в рабочие дни.
  • Время для коммуникации: пн-пт, с 10 до 19 часов по мск.
  • Нагрузка: 2-4 часа в день.
  • Формат оплаты: почасовая оплата.
  • Доступ к профессиональному инструменту управления оптимизацией проекта
Наши преимущества:

  • Обучение секретам SEO в процессе работы. Библиотека знаний закрепленная в виде инструкций/регламентов;
  • Отсутствие потока проектов и аврала. Мы долгосрочно сотрудничаем с ограниченным кругом клиентов;
  • Штатные копирайтер, программист, контент-менеджер/верстальщик;
  • Интересные проекты;
Соискателю необходимо будет пройти тест и выполнить тестовое задание.

Пожалуйста, в отклике описывайте свой опыт, портфолио (если есть) и ставку за час.

HTML
3 года назад
zenden26
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
37 лет
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Ирина
 
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