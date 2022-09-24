Требуется провести SEO-оптимизацию и продвижение сайта, чтобы определения жаргонных терминов отображались в результатах поиска Google и Яндекс. Фокус на запросах, связанными с тем, что означает слово на сленге.
Помощник SEO-специалиста
Мы будем рады новому члену команды - человеку с горящими глазами, с желанием развиваться, учиться, совершенствоваться.
Наш профиль: комплексный интернет-маркетинг для сферу услуг: медицина и красоты.
Обязанности:
- Внутренняя оптимизация
Сбор и обработка семантики
Технический аудит сайта
Текстовая оптимизация страниц
Составление ТЗ для копирайтера
- Внешняя оптимизация
- Зона ответственности:
- Рост видимости проекта по группе запросов
- Рост посещаемости проекта
Подготовка заданий на создание материалов на внешних сайтах
Закупка ссылок (отбор площадок, отправка заявок, проверка, анализ результатов, учет базы ссылок)
Работа с биржами miralinks и gogetlinks
Размещение сайтов на различных площадках (подготовка регистрационной информации, регистрация на площадках)
- Знание и практические навыки применения HTML
- Понимание базовых алгоритмов работы поисковых систем, технической оптимизации
- Умение работать с ключевыми словами, выполнять текстовую оптимизацию, формировать текст для title и meta-тегов
- Понимание базовых принципов ссылочного продвижения, подбора доноров
- Опыт работы с биржами ссылок
- Опыт работы в CMS Bitrix на уровне редактора
- Ответственность, исполнительность
- Работа будет проходить в команде с SEO-специалистом.
- График работы: гибкий график. Вы можете уделять время работе, когда вам удобно. Обязательно быть онлайн в рабочие дни.
- Время для коммуникации: пн-пт, с 10 до 19 часов по мск.
- Нагрузка: 2-4 часа в день.
- Формат оплаты: почасовая оплата.
- Доступ к профессиональному инструменту управления оптимизацией проекта
- Обучение секретам SEO в процессе работы. Библиотека знаний закрепленная в виде инструкций/регламентов;
- Отсутствие потока проектов и аврала. Мы долгосрочно сотрудничаем с ограниченным кругом клиентов;
- Штатные копирайтер, программист, контент-менеджер/верстальщик;
- Интересные проекты;
Пожалуйста, в отклике описывайте свой опыт, портфолио (если есть) и ставку за час.
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