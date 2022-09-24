Мы будем рады новому члену команды - человеку с горящими глазами, с желанием развиваться, учиться, совершенствоваться.

Наш профиль: комплексный интернет-маркетинг для сферу услуг: медицина и красоты.

Обязанности:

Внутренняя оптимизация Сбор и обработка семантики Технический аудит сайта Текстовая оптимизация страниц Составление ТЗ для копирайтера

Внешняя оптимизация

Подготовка заданий на создание материалов на внешних сайтах Закупка ссылок (отбор площадок, отправка заявок, проверка, анализ результатов, учет базы ссылок) Работа с биржами miralinks и gogetlinks Размещение сайтов на различных площадках (подготовка регистрационной информации, регистрация на площадках) Зона ответственности:

Рост видимости проекта по группе запросов



Рост посещаемости проекта

Требования:

Знание и практические навыки применения HTML

Понимание базовых алгоритмов работы поисковых систем, технической оптимизации

Умение работать с ключевыми словами, выполнять текстовую оптимизацию, формировать текст для title и meta-тегов

Понимание базовых принципов ссылочного продвижения, подбора доноров

Опыт работы с биржами ссылок

Опыт работы в CMS Bitrix на уровне редактора

Ответственность, исполнительность

Условия:

Работа будет проходить в команде с SEO-специалистом.

График работы: гибкий график. Вы можете уделять время работе, когда вам удобно. Обязательно быть онлайн в рабочие дни.

Время для коммуникации: пн-пт, с 10 до 19 часов по мск.

Нагрузка: 2-4 часа в день.

Формат оплаты: почасовая оплата.

Доступ к профессиональному инструменту управления оптимизацией проекта

Наши преимущества:

Обучение секретам SEO в процессе работы. Библиотека знаний закрепленная в виде инструкций/регламентов;

Отсутствие потока проектов и аврала. Мы долгосрочно сотрудничаем с ограниченным кругом клиентов;

Штатные копирайтер, программист, контент-менеджер/верстальщик;

Интересные проекты;

Соискателю необходимо будет пройти тест и выполнить тестовое задание.

Пожалуйста, в отклике описывайте свой опыт, портфолио (если есть) и ставку за час.